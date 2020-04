Mocne oświadczenie szefa PKW ws. wyborów prezydenckich

W komunikacie, w którym PKW poinformowała o zarejestrowaniu 10 kandydatów w wyborach prezydenckich, znalazł się m.in. fragment o przygotowaniach do głosowania w kontekście panującej epidemii koronawirusa.

Sylwester Marciniak informuje, że Komisja wystąpiła do Głównego Inspektora Sanitarnego o ustalenie stosownych zasad dla organów wyborczych oraz innych osób uczestniczących w czynnościach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, w szczególności w zakresie "zasad bezpieczeństwa koniecznych do zastosowania wobec wyborców, członków komisji wyborczych, mężów zaufania oraz obserwatorów, a także zasad bezpieczeństwa koniecznych do zastosowania w procedurze głosowania korespondencyjnego".

"Państwowa Komisja Wyborcza pragnie podkreślić, że wybory to moment, w którym suweren może się wypowiedzieć i zdecydować, w czyje ręce powierzy swoje losy. Jednak w demokratycznym państwie wybory to nie tylko głosowanie, to skomplikowany mechanizm, w którym uczestniczą zarówno wyborcy, kandydaci, jak i organy administracji publicznej organizujące proces wyborczy" – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Marciniaka.

Szef PKW zaznacza, że proces wyborczy "musi opierać się na jasnych i jednoznacznych normach wyprowadzanych wprost z Konstytucji". Dalej tłumaczy, że obowiązujące w państwie przepisy "muszą zagwarantować, że reguły rywalizacji politycznej będą jasne i równe dla wszystkich, a wynik wyborów będzie urzeczywistniał wolę narodu".

"Dla realizacji tego celu prawo wyborcze musi być stabilne, w szczególności proces jego modyfikacji nie może budzić żadnych wątpliwości prawnych" – argumentuje Marciniak.

"Państwowa Komisja Wyborcza podtrzymuje swój apel zawarty w stanowisku ogłoszonym 27 marca 2020 r., skierowany do organów władzy i administracji publicznej oraz komitetów wyborczych, o konieczne współdziałanie w sprawach organizacji i przeprowadzenia wyborów z uwzględnieniem zarówno zdrowia i życia wyborców, jak i dobra Rzeczypospolitej Polskiej, a w konsekwencji podjęcie rozstrzygnięć, które będą gwarantowały możliwość rzeczywistej realizacji konstytucyjnych praw wyborczych obywateli" – napisano.