Szumowski: Wiem, że te święta będą inne niż do tej pory

– Z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy życzę państwu spokoju, wytrwałości, siły i zdrowia – powiedział Szumowski w nagraniu opublikowanym na Twitterze.

– Wiem, że te święta będą inne niż do tej pory. Dla wielu z państwa oznaczają samotność, dla wielu będą to święta z dala od najbliższych, ale niech te święta nadal będą świętami nadziei, nadziei nowego życia, na to, że niedługo wrócimy do normalności, do tego, żeby znowu spotykać się z bliskimi – podkreślił minister.

Zaapelował jednocześnie o wytrwałość. – Wytrwajmy, bądźmy w domach, ale dzwońmy, spotykajmy się wirtualnie z naszymi najbliższymi. Wiem, że to czas trudny, ale jeśli go przeżyjemy głównie duchowo, będzie to czas nadziei – zaznaczył Szumowski, życząc wszystkiego dobrego.