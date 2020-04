Jakubiak apeluje do rządzących: To nie jest normalna sytuacja

– Nie jest to sytuacja normalna, w której ludzie umierają na choroby, a rozmawiamy na temat wyborów. To nie jest normalna sytuacja. To jest sytuacja nadzwyczajna. Za tę sytuację, za rozwiązanie tej sytuacji w absolutny sposób odpowiedzialność bierze rząd, bo to po ich stronie jest podjęcie decyzji – mówił Marek Jakubiak w rozmowie z Dorotą Gawryluk w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News.

Jakubiak podkreślił, że jedynie stan nadzwyczajny może uporządkować sprawę wyborów. – Apeluję do rządzących, szczególnie do premiera Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy, żeby rozważyli możliwość przełożenia wyborów na przykład na lipiec, bo też taka możliwość istnieje – mówił gość Polsatu.

Były poseł podkreślił, że Polacy znajdują się w dramatycznej sytuacji. – Na to nałożył się konstytucyjny termin wyborów i na to za bardzo wpływu nie mamy. Ale, że konstytucję trzeba przestrzegać, trzeba znaleźć sposób na to, żeby wybory przeprowadzić w sposób bezpieczny – mówił polityk.