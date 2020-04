Sasin: Poczta przygotowuje się do wyborów 10 maja. Będą bezpieczne

Polityk PiS kolejny raz zapewnił, że wybory w maju organizowane w trybie korespondencyjnym są bezpieczne.

– W podobny sposób jak wyjście do sklepu czy przyjęcie przesyłki. Przecież poczta działa, firmy kurierskie również. Mamy do czynienia z rozkwitem zakupów przez internet – uważa wicepremier. – Stworzyliśmy taki system wyborczy, który pozwala z jednej strony przeprowadzić te demokratyczne procedury zapisane w Konstytucji, których nie mamy możliwości, ani chęci odwoływać. Demokracja musi działać również w sytuacjach kryzysowych. Poczta przygotowuje się do wyborów 10 maja – podkreślił.

Od czwartku wchodzą w życie nowe obostrzenia. – Z jednej strony będzie to obowiązek zasłaniania twarzy w przestrzeni publicznej. Z drugiej strony chcemy by szły one z parze z pewnym poluzowaniem obostrzeń, które dotychczas były stosowane, szczególnie jeśli chodzi o handel, usługi – deklaruje Jacek Sasin.

– Chcemy i musimy powoli wracać do normalnej działalności. Nie da się bez końca zamrażać państwa, zamrażać gospodarki. Ważne by ten powrót obwarować bezpiecznymi zachowaniami jak zachowanie odległości i zasłanianie twarzy. Na razie do końca tygodnia wszystkie obostrzenia są zachowane. Ich poluzowanie będzie zależało od sytuacji epidemicznej – stwierdził. – Musimy szukać złotego środka między bezpieczeństwem Polaków, a chęcią przywracania gospodarki do życia. Zdrowie i życie Polaków zawsze jest dla nas najważniejsze. Duże firmy i tak pracują. Oczywiście poziom absencji jest wyższy, ale i na nich odbija się chłodzenie gospodarki – dodawał.