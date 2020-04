Kidawa-Błońska: To jest po prostu zbrodnia

Kandydatka PO na prezydenta była gościem Jacka Prusinowskiego na antenie Radia Plus. Jednym z tematów rozmowy były zaplanowane na maj wybory prezydenckie, które Prawo i Sprawiedliwość chce przeprowadzić przez głosowanie korespondencyjnie. Przypomnijmy, że wyrazem sprzeciwu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej wobec organizacji wyborów czasie epidemii koronawirusa było zawieszenie kampanii wyborczej i nawoływanie do bojkotu samych wyborów. Decyzja ta nie oznacza jednak, że polityk przestała być aktywna w mediach.

– To nie jest problem ze mną, bo ja jestem zdeterminowana, żeby startować w wyborach, ale w wyborach bezpiecznych dla Polaków, przeprowadzonych w sposób bezpośredni, tajny i w sposób demokratyczny – przekonywała dziś Kidawa-Błońska. Jak tłumaczyła, powołując się na lekarzy i specjalistów, 10 maja to czas, który dla Polaków będzie nie będzie bezpieczny, bo "jesteśmy przed najtrudniejszym momentem pandemii". – Nie wyobrażam sobie, żeby w tym czasie, kiedy ludzie nie mogą chodzić do szkoły, nie chodzą do pracy, ograniczają swoją działalność, żeby szli na wybory. To jest po prostu zbrodnia i tego nie wolno robić – oceniła.

Wicemarszałek Sejmu podkreśliła, że kampanii wyborczej nie ma. – Traktuję ludzi, Polaków i całą tę kampanię bardzo poważnie, dlatego nie będę brała udziału w fikcji – wskazała. Polityk wyraziła przekonanie, że opozycja wymusi na rządzie decyzję i przełożeniu wyborów i już w bezpiecznym terminie będzie mogła się zmierzyć z Andrzejem Dudą i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i wszystkimi innymi kandydatami. – Dzisiaj każdy kandydat, który uważa, że to co się dzieje jest normalne i że w takich wyborach należy brać udział, bierze za to odpowiedzialność – stwierdziła.

Czytaj także:

PO powinna wycofać Kidawę-Błońską? Zaskakujący apel KwaśniewskiegoCzytaj także:

"Tym razem lęk jest silniejszy". Korwin-Mikke przyznaje: Pewnie, że się boję