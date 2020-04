Kontrowersyjny projekt dot. aborcji w Sejmie. Niespodziewane słowa Grodzkiego

W Sejmie trwają prace nad kilkoma kontrowersyjnymi, obywatelskimi projektami ustaw. Jeden z nich to inicjatywa "Stop Aborcji" Kai Godek. Projekt zakłada zaostrzenie prawa aborcyjnego tak, by przerwanie ciąży było nielegalne w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu. To tzw. "przesłanka eugeniczna", którą inicjatorzy zmian chcą wykreślić z obecnie obowiązujących dopuszczalnych powodów do wykonania aborcji.

Projekt został złożony w poprzedniej kadencji Sejmu co oznacza, że teraz posłowie muszą zająć się nim do maja. Prace nad kontrowersyjnym projektem są zatem teraz konieczne, mimo trwającej epidemii.

Do sprawy budzącej ogromne emocje odniósł się dziś Tomasz Grodzki. Marszałek Senatu wskazał, że w tej kwestii rozumie marszałek Sejmu Elżbietę Witek.

– Odnoszę wrażenie, że zajmowanie się aborcją w środku walki z pandemią jest może niezbyt szczęśliwym rozwiązaniem, natomiast rozumiem uwarunkowania pani marszałek Witek, że terminy biegu projektu obywatelskiego ją do czegoś obligowały – stwierdził Grodzki podczas specjalnego briefingu prasowego. – Nie chcę używać słów, że tą aborcją przykrywa się problemy walki z pandemią – dodał marszałek izby wyższej.

Grodzki podkreślił także, że sam ma "wyrobione zdanie" na temat tego, czy aborcja powinna być legalna, czy nie.

– Ja jestem za utrzymaniem obecnego, wypracowanego w ciężkim trudzie kompromisu aborcyjnego. Tyle na ten temat – zaznaczył polityk.