"Czy wy nas macie za idiotów”. Ostre słowa w Sejmie

Sejm zajął się dzisiaj obywatelskim projektem "Zatrzymaj aborcję", pod którym podpisało się niemal 800 tys. Polaków. – Dzisiaj jest prosty wybór: jesteś za zabijaniem czy jesteś przeciw zabijaniu – mówiła w trakcie debaty sejmowej Kaja Godek, pełnomocniczka inicjatywy obywatelskiej.

"To jest szczyt hipokryzji i cynizmu"

Projekt z sejmowej mównicy komentowała m.in. posłanka Lewicy Magdalena Biejat. Polityk w mocnych słowach odniosła się do pomysłu zaostrzenia prawa aborcyjnego.

– Czy wy nas macie za idiotów – zaczęła swoje wystąpienie Biejat. – To, że dziś każecie nam się zajmować bezdusznym, barbarzyńskim projektem, któremu jak wiemy przeważająca większość społeczeństwa jest przeciwna, to jest szczyt hipokryzji i cynizmu – mówiła dalej posłanka, zwracając się do rządzących.

– Jak opozycja musimy się wypowiedzieć, choć uważamy, że to najmniej stosowany moment do debaty nad tak ważnym i złożonym tematem jakim są prawa reprodukcyjne. Złożonym, bo kwestia aborcji to nie tylko zakaz, albo jego brak. To także edukacja seksualna, dostęp i jakoś usług medycznych, dostęp do badań prenatalnych i antykoncepcji – podkreśliła Biejat.

Następnie posłanka stwierdziła, że procedowanie tego projektu w czasie trwania epidemii oznacza brak szacunku do tematu aborcji.

