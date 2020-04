Sejm zagłosował ws. aborcji. Co dalej stanie się z projektem?

Wczoraj w trakcie obrad, w imieniu wnioskodawców głos zabrała Kaja Godek, szefowa Fundacji Życie i Rodzina. – Dzisiaj jest prosty wybór: jesteś za zabijaniem czy jesteś przeciw zabijaniu – mówiła wczoraj w trakcie debaty sejmowej Godek, pełnomocniczka inicjatywy obywatelskiej.

Sejm zdecydował ws. projektu

Dzisiaj po godzinie 14, posłowie głosowali m.in. w sprawie projektu "Zatrzymaj aborcję".

Za odrzuceniem projektu głosowało 187 posłów, przeciwko było 254, a 10 posłów wstrzymało się od głosu. W głosowaniu o skierowanie projektu do drugiego czytania bez odsyłania do komisji przeciwko było 375 posłów, za 68 posłów, a 7 wstrzymało się od głosu.

Jak poinformowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, projekt zostanie teraz skierowany do Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Przypomnijmy, że inicjatywa ustawodawcza "Zatrzymaj aborcję" ma na celu wykreślenie z ustawy o planowaniu rodziny wyjątku pozwalającego na aborcję ze względu na stwierdzoną prenatalnie niepełnosprawność lub chorobę, czyli tzw. aborcję eugeniczną. Pod obywatelskim projektem ustawy "Zatrzymaj aborcję" zebrano 830 tys. podpisów. Projekt uzyskał pełne poparcie biskupów podczas plenarnych obrad Konferencji Episkopatu Polski. Do Sejmu trafił w listopadzie 2017 roku. W pierwszym czytaniu, które odbyło się na początku 2018 roku poparło go 280 posłów, a później został skierowany do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. W lipcu tegoż roku powołano specjalną podkomisję, która nie zebrała się ani razu, żeby zająć się projektem.

