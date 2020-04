Depresja społeczna i wybuch gniewu. Wiceminister ostrzega

– Mamy konkretne scenariusze, które są uzależnione od rozwoju sytuacji. O pierwszym etapie powiedzieliśmy. Do drugiego etapu wpisaliśmy znoszenie restrykcji dla sklepów budowlanych oraz hoteli, w trzecim uruchomimy gastronomię, galerie handlowe oraz salony fryzjerskie i kosmetyczne. Oczywiście tu też będą obostrzenia, np. zachowanie trzech metrów w restauracjach, co oznacza, że w niektórych przypadkach trzeba będzie ograniczyć liczbę stolików. Większe swobody będą miały również kawiarniane ogródki, choć tu też obowiązywać będą pewne zasady. W czwartym etapie otwarte zostaną solaria i salony odnowy biologicznej – wskazuje polityk.

Wiceminister pytany o to, kiedy wprowadzony zostanie drugi etap, mówi: – Decyzje będą podejmowane na podstawie szeregu danych: epidemiologicznych, ale także społecznych oraz gospodarczych. Walczymy z pandemią, ale ta walka ma wpływ na kondycję gospodarki i społeczeństwa. Zbyt długie i uciążliwe restrykcje mogą doprowadzić do depresji społecznej, wybuchu gniewu czy głębokiej recesji gospodarczej, co w praktyce oznacza bankructwo setek tysięcy gospodarstw domowych. Do tego nie możemy dopuścić.

Mazur zaznacza, że Polska szybko podjęła konkretne działania, nie odbiega od innych państw Europy. – Prowadzimy szereg działań, które są działaniami wyprzedzającymi. Np. kwestię produkcji maseczek monitorowaliśmy od początku kryzysu i dziś wiemy, że istnieje w Polsce potencjał, aby zaspokoić zapotrzebowanie w Polsce i być może wspomóc Europę Zachodnią, która pozbywała się całego przemysłu tekstylnego na rzecz Azji. Także jeśli chodzi o ilość przeprowadzanych testów – ich dobowe wykonywanie w przeliczeniu na liczbę chorych jest na poziomie europejskim – podkreśla wiceminister rozwoju.

