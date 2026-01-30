Koniec sprawy z Kielna?

Barbara Nowacka powiedziała: „Po tym, jak nauczycielka zabrała głos w tej sprawie, ja nie widzę dalszych powodów do zawieszenia. Gdyby to zależało ode mnie, nauczycielka od dawna powinna być z powrotem w pracy”. Pani minister nawiązała do wyjaśnienia udzielonego dziennikarzom przez nauczycielkę z Kielna, która zbagatelizowała cały incydent z wyrzuceniem krzyża do kosza, informując, że usunęła jedynie plastikową zabawkę, która jej zdaniem pochodziła z halloweenowego wystroju.