Koniec sprawy z Kielna?

NA PIERWSZY OGIEŃ Minister edukacji Barbara Nowacka ogłosiła, że komisja dyscyplinarna dla nauczycieli przy wojewodzie pomorskim uwzględniła wniosek nauczycielski z Kielna o cofnięcie decyzji o jej zawieszeniu.
Barbara Nowacka powiedziała: „Po tym, jak nauczycielka zabrała głos w tej sprawie, ja nie widzę dalszych powodów do zawieszenia. Gdyby to zależało ode mnie, nauczycielka od dawna powinna być z powrotem w pracy”. Pani minister nawiązała do wyjaśnienia udzielonego dziennikarzom przez nauczycielkę z Kielna, która zbagatelizowała cały incydent z wyrzuceniem krzyża do kosza, informując, że usunęła jedynie plastikową zabawkę, która jej zdaniem pochodziła z halloweenowego wystroju.
