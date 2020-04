Gowin spotkał się z Budką ws. wyborów. "Daleko od konsensu"

Przewodniczący PO Borys Budka zaprezentował dziś plan ws. wyborów prezydenckich. Jego realizacja ma doprowadzić do tego, by planowane przez PiS na maja wybory korespondencyjne nie odbędą się. PO proponuje, by wybory odbyły się natomiast 16 maja 2021 roku, w drodze głosowania tradycyjnego, korespondencyjnego i internetowego. Budka domaga się także wprowadzenia teraz stanu klęski żywiołowej.

Trwają negocjacje Borys Budki i Jarosława Gowina ws. wspólnego stanowiska w kwestii wyborów prezydenckich – donosił dzisiaj rano Onet. Borys Budka stwierdził, że rezygnując z obecności w rządzie, Gowin udowodnił, że "nie godzi się na dyktat Jarosława Kaczyńskiego".

– Jestem z nim w kontakcie. W zeszłym tygodniu byliśmy razem na kawie. Wcześniej też rozmawialiśmy – powiedział Onetowi Budka. Na pytanie, czy da się go przekonać do pomysłu PO, polityk odpowiedział, że "widzi na to szansę".

W poniedziałek doszło do kolejnego spotkania polityków. – Dzisiaj rozpoczęliśmy konsultacje z klubami opozycyjnymi na temat projektu zmian w konstytucji, popartego przez PiS – stwierdził Gowin. Były wicepremier dodał, że atmosfera była dobra, ale politykom nadal jest "daleko od znalezienia konsensu". – To, że politycy rozmawiają ze sobą ponad podziałami jest wartością samą w sobie – zapewnił.

Gowin został zapytany o propozycję PO, zgodnie z którą wybory miałyby się odbyć 16 maja 2021 roku. Szef Porozumienia stwierdził, że ten pomysł miał "charakter hasłowy" i istnieją wątpliwości w jakim stopniu jest on zgodny z konstytucją.Polityk powątpiewa również, czy te rozwiązania poprze Senat. – Umówiliśmy się na spotkanie w przyszłym tygodniu kiedy będziemy pracować na dokumentach – oznajmił.

Były wicepremier przekazał, że spotka się z politykami KO w najbliższy piątek, aby rozmawiać o odmrażaniu gospodarki i tzw. planie Sośnierza.

Czytaj także:

Onet: Budka negocjuje z Gowinem. "Wystarczy pięciu sprawiedliwych"