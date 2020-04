"Człowiek, który oklaskiwał Jażdżewskiego może stać się głównym przeciwnikiem Dudy"

W porannej rozmowie z Robertem Mazurkiem na antenie RMF FM Andrzej Zybertowicz odniósł się do zmian w sondażach. Coraz częściej dotychczasową główną rywalkę Andrzeja Dudy Małgorzatę Kidawę-Błońską wyprzedza kandydat PSL na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz.

Prezydencki doradca ocenia, że może być to stały trend. Przyznał, że nie widzi już żadnego sposobu, żeby podnieść sprawność komunikacyjną Kidawy-Błońskiej. Jak dodał, to właśnie ten poziom na pewno przyczynił się do spadku jej notowań. – Nie widzę też, żeby któryś z pozostałych kandydatów miał zaplecze pozwalające mu na prześcignięcie Kosiniaka-Kamysza – dodał.

– Myślę, że człowiek, który oklaskiwał Leszka Jażdżewskiego, obrażającego przeciwników politycznych, odcinającego się hiperkrytycznie od dziedzictwa Kościoła katolickiego, może stać się głównym przeciwnikiem Andrzeja Dudy – powiedział Zybertowicz i dodał: "To są fakty. Ponieważ nie widzę możliwości szybkiego upgradowania marszałek Kidawy-Błońskiej, to wydaje się, że właśnie pan Kosiniak-Kamysz".

Czytaj także:

"Zostanie już tylko Majdan". Szokujący wpis JażdżewskiegoCzytaj także:

"Cierpliwość Kaczyńskiego się kończy. Wkrótce może zażądać jasnej deklaracji"