Emilewicz: Przedstawimy kolejne propozycje do Tarczy Antykryzysowej

- Analizujemy rynek i chcemy, by tętno polskiej gospodarki nie spadło. W tym tygodniu przedstawimy kolejne propozycje do Tarcza Antykryzysowej jak m. in. fundusz dopłat do oprocentowania Banku Gospodarstwa Krajowego - zapowiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas konferencji prasowej.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Morawiecki, minister Marlena Maląg i wicepremier Jadwiga Emilewicz przedstawili najnowsze informacje dot. Tarczy Antykryzysowej. Emilewicz podkreśliła, że priorytetem jest utrzymanie miejsc pracy w Polsce. Jak zapowiedziała, do piątku pojawią się kolejne propozycje rozwiązań tarczy antykryzysowej. - 270 milionów na fundusz dopłat do BGK, luzujemy regułę finansową w samorządach, co druga, a nie czwarta złotówka będzie trafiać do budżetów samorządów - mówiła minister rozwoju. Wicepremier zaznaczyła, że będą dodatkowe zmiany w zakresie Prawa Zamówień Publicznych. - Będziemy starali się odblokować Krajową Izbę Odwoławczą. Podejmiemy działania, żeby firmy, które mają polski kapitał nie były przejmowane oraz proponujemy wsparcie budżetów samorządów. Czytaj także:

