Kolejna misja zagraniczna polskich medyków. Priorytet: Wymiana informacji

Instytut podkreślił we wtorkowym komunikacie, że priorytetem misji jest wymiana informacji nt. sprawnej organizacji i zarządzania zasobami służby zdrowia przekładającymi się na ograniczenie ilości zachorowań i wygaszanie epidemii.

Zaznaczono, że Słowenia jest jednym z wielu krajów dotkniętych epidemią, który wyraził oczekiwanie wsparcia eksperckiego, a na udzielenie takiej pomocy pozwalają doświadczenia zebrane przez polskich medyków w kraju oraz podczas pobytu na podobnej misji we Włoszech. Obecność polskich medyków w Słowenii ma poszerzyć doświadczenie w walce z koronawirusem, ale – jak zaznaczono – ma również być wyrazem solidarności z innymi krajami w obliczu głębokiego kryzysu epidemicznego i wspólnych zagrożeń.

"Oczekiwaniem obu stron wizyty jest również nawiązanie długofalowej współpracy poświęconej zagadnieniom obszaru medycyny wojskowej realizowanej m.in. w drodze współpracy naukowo-badawczej, szkoleniowej oraz wymiany kadr" – poinformował WIM.

Uczestnicy misji mają odwiedzić wiodące ośrodki medyczne w Lublanie tj. University Medical Center (UMCL), Institute of Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine, University of Ljubljana (IMI FM UL), The National Institute of Public Health (NIJZ) oraz University Medical Center (UKC) w Maribor. W misji organizowanej przez WIM weźmie udział czterech wojskowych lekarzy.