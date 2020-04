Jaki będzie Kościół po epidemii?

Francja: Liczba zgonów w ciągu doby ponownie wzrosła

531 osób zakażonych koronawirusem zmarło we Francji w szpitalach i domach pomocy w ciągu ostatniej doby – poinformował we wtorek resort zdrowia. Łączna liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w kraju wzrosła do 20796.