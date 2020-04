Radziwiłł odpowiada na oskarżenia lekarki. "Wszystkie decyzje podejmuję na podstawie prawa"

Pikulska w swoim piśmie zarzuca byłemu ministrowi zdrowia, że wielokrotnie łamał Kodeks Etyki Lekarskiej przy przydziale miejsc pracy personelowi medycznemu bez analiz przypadku poszczególnego pracownika. Przypomnijmy, że Konstanty Radziwiłł nałożył kary w wysokości od 5 do 10 tys. zł na kilku pracowników systemu ochrony zdrowia. W rozmowie z portalem DoRzeczy.pl Konstanty Radziwiłł odnosi się do pisma Pikulskiej.

– Decyzje o oddelegowaniu personelu są wydawane zawsze na wniosek kierowników placówek medycznych czy opiekuńczych. Te decyzje są odpowiedzią na ich dramatyczny apel w związku z brakami kadrowymi, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia pacjentów. Wszystkie decyzje podejmuję na podstawie prawa, czyli art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – tłumaczy.

Wojewoda mazowiecki dodaje, że w przypadku, w którym osoba skierowana do pracy podlega przewidzianym w ustawie wyłączeniom, to wówczas uchyla swoją decyzję. – Żeby ułatwić identyfikację takich przypadków stworzyliśmy w urzędzie specjalny formularz, który jest dostarczany razem z decyzją. Dzięki temu uzyskamy szybciej informację o tym, że dana osoba nie może podjąć pracy. Skierowanemu ułatwi natomiast złożenie odwołania. Ponadto, zwróciłem się za pośrednictwem okręgowych izb pielęgniarek i lekarzy z Mazowsza z apelem o zgłaszanie swojej gotowości do podjęcia pracy w miejscach, w których występuje szczególna potrzeba zapewnienia dodatkowej opieki medycznej. Chciałbym w pierwszej kolejności kierować do pracy ochotników – mówi nam Radziwiłł.