Nastąpił atak dezinformacyjny na Polskę. Uderzono m. in. w relacje z USA

Autorzy ataku podmienili jeden z artykułów, umieszczając na stronie ASzWoj fałszywy list komendanta, uderzający w relacje militarne PL-US. List wzywał żołnierzy do buntu wobec "sił okupacyjnych" z USA. "Treść kopiowała najważniejsze wątki podnoszone stale przez rosyjską propagandę przeciwko PL i USA" – informuje rządowy serwis.

Agresorzy rozesłali maile do instytucji międzynarodowych, tj. agend NATO, i krajowych z prośbą o odniesienie się do tez rektora uczelni wojskowej w Polsce. Do tych działań wykorzystano służbowy adres mailowy byłego posła PO, a także jednego z dziennikarzy amerykańskich – prawdopodobnie przejęty. Sprawa szybko nabrała tempa. Na angielskojęzycznym portalu internetowym, trwale zaangażowanym w rosyjskie działania dezinformacyjne, ukazał się artykuł opisujący fałszywy list komendanta polskiej Akademii. Chodzi o portal The Duran.

Jednocześnie zamieszczono artykuł na ten temat na portalu lewy.pl i prawy.pl. Na obu portalach podmieniono istniejące wcześniej artykuły. Tekst na ten temat pojawił się również na portalu Podlasie24.pl, wcześniej publikującym mat. o charakterze dezinformacyjnym, oraz w mediach społecznościowych.

Jak wskazuje Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, identyfikowana operacja dezinformacyjna jest zbieżna z realizowanymi przez Federację Rosyjską działaniami dezinformacyjnymi wymierzonymi w RP. Służby specjalne analizują opisane działania.

