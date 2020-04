Kukiz: Wątpię, żeby aż tak bardzo na twardo poszedł PiS

Kukiz podkreślił, że parcie do tych wyborów 10 maja biorąc pod uwagę, to jak się zmienia w tej chwili ta scena polityczna, to postępowanie antypaństwowe i antyobywatelskie.

– Nie zgadzam się na autorytarny sposób sprawowania władzy, na tego typu wymuszenia i zrobię wszystko ja i moje środowiska i środowiska Koalicji Polskiej i podejrzewam, że cała reszta opozycji i mam nadzieję, że również środowisko Porozumienia, by do tych wyborów w maju nie doszło. I nie ma to żadnego aspektu politycznego. To po prostu ludzki, godnościowy i czysto ludzki, dbanie o życie, zdrowie, o gospodarkę. To są priorytety, a nie to, czy Duda będzie prezydentem czy nie będzie – mówił Paweł Kukiz w rozmowie z Konradem Piaseckim.

Kukiz podkreślił, że w tym tygodniu rozstrzygnie się bardzo wiele rzeczy. Jego zdaniem będziemy obserwować wspólne działanie polityków bez względu na światopogląd. – Należy zahamować w Polsce autorytaryzm, a jak tylko to uda się zrobić, należy wrócić, o co również proszę i waszą stację, do dyskusji nad konstrukcją ustrojową państwa. Od lat mówię, że żyjemy w ustroju, który umożliwia ludziom, jednostce, która ma jakieś fobie, sprawowanie rządów autorytarnych. I to nie jest istotne, czy to prezes Kaczyński czy byłby to Donald Tusk czy ktokolwiek inny. Po prostu jest rzeczą niedopuszczalną, byśmy żyli w państwie, w którym jednostka może dyrygować całym państwem, zgodnie ze swoimi humorami i fobiami – mówił gość TVN 24.

