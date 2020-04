Szefowa Kancelarii Prezydenta: Albo wybory, albo paraliż państwa

"Należy pamiętać, że 6 sierpnia br. kończy się kadencja obecnie urzędującego prezydenta RP. Jeżeli do tego czasu nie przeprowadzimy wyborów, to nie zachowamy konstytucyjnej zasady ciągłości władzy państwowej. Oznacza to, że od 7 sierpnia nie będzie mogła być podpisana żadna ustawa, czyli nastąpi paraliż państwa" – mówiła dziennikowi Szymańska.

Zarzuciła przy tym opozycji brak merytorycznej dyskusji dotyczącej wyborów prezydenckich. "Dostrzegam jedynie próby wymuszania podjęcia decyzji o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego" – oceniła.

Jej zdaniem, nietrafione są argumenty kandydatów opozycji, którzy twierdzą, że epidemia koronawirusa uniemożliwiła im prowadzenie kampanii wyorczej. "Wirus uderzył w trwającą kampanię prezydencką wszystkich kandydatów. Wszyscy oni znaleźli się w identycznej sytuacji" – stwierdziła.