"Król politycznego szamba". Dziennikarka bezlitośnie o Tusku

W wygłoszonym dziś oświadczeniu Donald Tusk zapowiedział osobisty bojkot wyborów prezydenckich, jeśli głosowanie odbędzie się w proponowanej obecnie przez PiS formie 10 maja. – Chcę dzisiaj powiedzieć bardzo otwarcie, dlaczego nie będę uczestniczył 10 maja w procedurze głosowania, przygotowanej przez ministra Sasina i PiS. Celowo unikam słowa wybory, ponieważ (…) ta sytuacja przygotowana przez rządzących na 10 maja nie ma z wyborami nic wspólnego – powiedział w nagraniu opublikowanym na YouTubie.

Tusk przedstawił trzy główne powody, dla których jego zdaniem Polacy nie powinni brać udziału w głosowaniu korespondencyjnym. Pierwszy to bezpieczeństwo, drugi – konstytucyjny (zmiany w Kodeksie wyborczym, zapewnienie tajności głosowania), trzeci – "zwykła ludzka przyzwoitość, która nie pozwala uczestniczyć w procederze przygotowanym przez ministra Sasina i PiS na zlecenie Jarosława Kaczyńskiego".

Do sprawy odniosła się w felietonie opublikowanym na portalu Niezalezna.pl Katarzyna Gójska, która nazwała Donalda Tuska "królem politycznego szamba".

"Zbliża się data kluczowego głosowania w Sejmie ułatwiającego obywatelom udział w wyborach prezydenckich, zatem totalna opozycja uznała, iż nadszedł czas na zorganizowanie Polakom totalnej jatki. Polityka ma - wedle ich planu - ociekać pogardą, manipulacjami i odstręczać. Nastała odpowiednia pora na króla politycznego szamba. Donald Tusk wchodzi do akcji" – napisała dziennikarka. Jej zdaniem, misja Tuska jest "do bólu przewidywalna". Jaka to misja? "[...] musi zrobić wszystko, by odebrać Polakom prawo wyboru głowy państwa, bo kandydatka jego formacji okazała się groteskowo niekompetentna" – uważa Gójska. Dziennikarka zarzuciła byłemu premierowi, że "od lat nie ma Polakom nic do zaproponowania poza chamstwem i destrukcją".

Przypomniała też wydarzenie z udziałem Tuska podczas którego Leszek Jażdżewski obraził Kościół katolicki. "Przed wyborami europejskimi zorganizował prymitywną ustawkę obrażającą osoby wierzące, teraz będzie dwoić się i troić, by wywołać w kraju polityczny, a przez to także gospodarczy chaos, zablokować - pierwszy raz od obalenia komunizmu - demokratyczną procedurę wyborczą. Nic innego nie ma do zaproponowania - nawet więcej - nic innego nie potrafi" – podkreśliła.