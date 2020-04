"Jak Beria wykonywał polecenia Stalina, tak dziś...". Skandaliczne porównanie Jaśkowiaka

Mimo sprzeciwu opozycji i byłego już wicepremiera Jarosława Gowina, Prawo i Sprawiedliwość chce, aby odbyły się one w zarządzonym terminie – 10 maja. Głosowanie miałoby się odbyć w pełni korespondencyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Za organizację wyborów odpowiedzialny jest wicepremier Jacek Sasin. Choć ustawa o głosowaniu korespondencyjnym nie obowiązuje jeszcze, bo dopiero znajduje się w Senacie, przygotowania do wyborów już się zaczęły.

Do sprawy odniósł się w programie "Onet Opinie" prezydent Poznania. – Te wybory, gdyby się odbyły w maju, one po pierwsze - nie będą tajne (...), nie będą powszechne i ten mandat, niezależnie od tego kto by wygrał te wybory (...) będzie słaby, bo wynik wynorów będzie kwestionowany. W związku z tym wydaje mi się, że troche jest w tym politycznej gry; że Kaczyńskiemu nie do końca zależy na tym, że by domknąć temat tych wyborów, ale on widzi również że wybory doprowadziły do skłócenia opozycji, że nie ma jednolitego komunikatu ze strony opozycji, że te interesy partyjne też są różne - skomentował Jacek Jaśkowiak, dodając, że mamy do czynienia z "cyniczną grą" Jarosława Kaczyńskiego.

Bez względu na to, Jaśkowiak zapowiedział, że nie zamierza uczestniczyć w "wyborczej farsie". Dokonał też skandalicznego porównania. – Zdarzało się w przeszłości, że taka kreatura jak Beria wykonywał polecenia Stalina, tak dziś, jakiś Sasin wykonuje polecenia Kaczyńskiego – stwierdził i dodał:."Jestem przekonany, że najczęstszym tłumaczeniem za kilka lat będzie, że 'prezes Kaczyński mi kazał'".