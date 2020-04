Rzecznik Sądu Najwyższego składa rezygnację

Wraz z końcem kwietnia kończy się też kadencja I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf. W związku z tym faktem rezygnacje z pełnionej funkcji postanowił złożyć rzecznik SN sędzia Michał Laskowski.

W rozmowie z serwisem Onet poinformował, że złoży rezygnację w momencie, gdy skończy się kadencja I Prezes. – Trochę będę żałował, ale decyzję już podjąłem – przyznał Laskowski.

– Rzecznik prasowy to specyficzna funkcja, staje się twarzą Sądu Najwyższego, utożsamia się go z sądem jako całością. Ja swoje możliwości wyczerpałem, nie chcę być twarzą tego nowego sądu. Kończy się pewien etap, nadchodzi nowy, a ja nie zamierzam go reprezentować – wyjaśnił.