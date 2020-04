Piotr Duda dziękuje prezydentowi. "Po raz kolejny stanął na wysokości zadania"

Mateusz Kosiński z tygodnika "Solidarność" zapytał szefa "Solidarności" o wczorajsze nieoficjalne doniesienia nt. kolejnego pakietu ustaw mającego niwelować skutki epidemii koronawirusa, czyli tzw. Tarczy 3.0. Miały się w niej znaleźć zapisy umożliwiające zwolnienie pracownika za pomocą maila.

Piotr Duda poinfromował, że Związek podjął w tej sprawie konkretne działania. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że "Solidarność" nawiązała kontakt w tej sprawie z Kancelarią Premiera. Najpierw odbyły się rozmowy z ministrem Pawłem Muchą, później zaś z samym prezydentem.

– Podkreślaliśmy, że jest to sytuacja kuriozalna. Te propozycje zawarte w Tarczy 3.0 dotyczyły chociażby zwolnień pracowników bez ustalania tego ze związkami zawodowymi, wyrzucenia na margines ustawy o szczególnej ochronie, zwolnień działaczy związkowcy i osób szczególnie chronionych – powiedział szef NSZZ "Solidarność". – Kolejna sprawa dotyczyła Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W „Tarczy 1.0” udało nam się wynegocjować, że jest podniesiony limit do 11 tys. na zapomogi dla pracowników, którzy teraz są w trudnej sytuacji. A co się okazało w najnowszej propozycji tarczy? Że rząd nacjonalizuje ten fundusz. Nie to, że nie będzie odpisu na fundusz, to jeszcze zgromadzone środki przechodzą na rzecz pracodawcy. To po prostu tak, jakby ktoś splunął nam w twarz! To sytuacja nie do przyjęcia! Kolejna rzecz – to możliwość jednostronnego zawieszenia przez pracodawców układów zbiorowych pracy i regulaminów. To chciano też nam odebrać – mówił dalej.

Duda podkreślił, że jedyną osobą, która go wysłuchała i przeciwstawiła się temu, był prezydent. – Po raz kolejny stanął na wysokości zadania i po raz kolejny musimy mu za to podziękować. Podziękowania kierujemy także do minister Emilewicz, która negocjowała z Solidarnością przez wiele godzin. I to dzięki Andrzejowi Dudzie i Jadwidze Emilewicz, Solidarności udało się te haniebne zmiany wyrzucić z nowej tarczy – dodał.

Rozmówca "Tygodnika Solidarność" zapowiedział, że projekt Tarczy 3.0, który ma być przedstawiony podczas posiedzenia RDS będzie już "oczyszczony z haniebnych rozwiązań". – Dzisiaj, jak nigdy, potrzeba nam prawdziwego dialogu i solidarności. My stanęliśmy na wysokości zadania, a Pan Prezydent pokazał, że jest prawdziwym człowiekiem dialogu. Dla nas to bardzo ważne, że możemy na niego liczyć nawet w tak trudnych momentach – oświadczył.

