Nowe zasady dot. przelewów w euro. Będą ułatwienia

Nowe przepisy mają na celu usprawnienie funkcjonowania rynku finansowego i ochronę jego uczestników. Zgodnie z przyjętą w piątek przez Sejm nowelizacją, płatności w walucie euro mają być oferowane 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i nie mogą być droższe niż przelewy w walucie krajowej.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 413 posłów, jeden był przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Ustawa zawiera przepisy implementujące unijne rozporządzenie, które reguluje kwestie tzw. przelewu natychmiastowego. Wejście w życie nowych zasad sprawi, że bezpośredni dostęp do wyznaczonych systemów płatności uzyskają dostawcy niebankowi, np. instytucje płatnicze oraz instytucje pieniądza elektronicznego. W praktyce może to się przyczynić do zwiększenia konkurencji na rynku płatności i obniżenia kosztów transakcyjnych dla konsumentów.

Restrukturyzacja banków. Co się zmieni?

Zaimplementowanie przepisów wprowadzi także narzędzia tzw. wizyty sprawdzającej, którą będą przeprowadzać pracownicy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ma to na celu usprawnienie przeprowadzania przymusowej restrukturyzacji, znanej jako resolution.

Resolution to metoda postępowania z bankami i innymi instytucjami finansowymi (np. ubezpieczycielami) zagrożonymi upadłością, w której wyeliminowana jest pomoc publiczna, a skutki złego zarządzania podmiotem ponoszą jego akcjonariusze i wierzyciele.

Euro w Polsce? Jest sondaż

W sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" respondentów zapytano, czy Polska powinna wprowadzić walutę euro. Zdecydowana większość ankietowanych jest przeciwko takiemu rozwiązaniu. "Zdecydowanie nie" odpowiedziało 48 proc. badanych, a "raczej nie" – 22 proc. Łącznie przeciw przyjęciu euro opowiedziało się więc aż 70 proc. pytanych.

Za europejską walutą opowiedziało się 21 proc. uczestników badania, w tym 9 proc. "zdecydowanie", natomiast 12 proc. "raczej". 9 proc. nie miało zdania.

