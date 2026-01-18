"Do Rzeczy" nr 4: Koniec liberalnego świata

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Sposób, w jaki mówi się dziś w PiS o Zbigniewie Boguckim, oznacza bardzo znaczący awans tego polityka w partyjnej hierarchii. Czy to przyszły kandydat na premiera? – rozważa Piotr Semka w tekście "Na kłopoty Bogucki?".

– Serial "Rycerz Siedmiu Królestw" to „Gra o tron” w wersji light. Uważam to za zaletę – stwierdza Piotr Gociek w artykule "Prawdziwy rycerz".

– Za prezydentury Andrzeja Dudy wyborcy sprzeciwiający się nieustającemu powiększaniu kompetencji państwa kosztem wolności obywateli wiedzieli doskonale, że nie mogą na niego liczyć. Mieli jednak nadzieję, że będą mogli liczyć na Karola Nawrockiego. Teraz zaczynają odczuwać rozczarowanie – a zapewne czekają ich kolejne – zauważa Łukasz Warzecha w tekście “Nawrocki w głównym nurcie”.

– Ksiądz Józef Glemp był Kościołowi wierny. Swoje poglądy prezentował otwarcie – nawet jeśli były niepopularne w społeczeństwie. Jednocześnie zbyt często jego wypowiedzi publiczne przypominały propagandę serwowaną przez rządzących PRL. Z kolei ks. Henryk Gulbinowicz uwikłał się w długoletnie kontakty z funkcjonariuszami SB. Później wsparcie dla Solidarności łączył z podtrzymywaniem tych relacji. Zdobył się na odwagę przerwania tej współpracy dopiero w 1985 r., po nominacji kardynalskiej – pisze Rafał Łatka w tekście "Żywoty niemal równoległe".

– Dlaczego Dania tak kategorycznie wyklucza możliwość oddania Grenlandii? Być może, wcale nierzadko pojawia się taka opinia, jej posiadanie to ostatnie, co zostało Danii z czasów minionej świetności. To klejnot w duńskiej koronie – stwierdza Teresa Stylińska w artykule "Czy Dania straci Grenlandię?".

W najnowszym numerze również Paweł Chmielewski o liberalnym skręcie papieża Leona XIV.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 19 stycznia 2026 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia Do Rzeczy", który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Planowany debiut na rynku NewConnect w IV kwartale 2025 roku otworzy nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.