Premier apeluje do Senatu. Chodzi o wybory prezydenckie

6 kwietnia posłowie uchwalili ustawę zakładającą przeprowadzenie wyborów w drodze głosowania korespondencyjnego. Od tamtej pory ustawa czeka na decyzję Senatu. Izba wyższa ma się nią zająć na posiedzeniu 5 i 6 maja.

Podczas swojego dzisiejszego wystąpienia premier zwrócił się do senatorów, aby jak najszybciej zajęli się tym projektem. – Apeluję do Senatu, żeby nie zwlekać, nie prowadzić działań, które mogą utrudnić przeprowadzenie wyborów 10 maja – podkreślał szef rządu.

Morawiecki podkreślał, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich jest jednym z podstawowych wymogów konstytucyjnych. – Zobowiązuje nas do tego konstytucja, to jeden z najważniejszych aktów demokratycznego państwa – podkreślał szef rządu.

– Jestem przekonany, że wybory w trybie korespondencyjnym są najbezpieczniejsze. W niektórych krajach, w których liczba zakażonych jest o wiele wyższa, odbywają się wybory metodą tradycyjną, Dobra organizacja wyborów jest również m.in. zależna od Senatu, od szybkich decyzji. One niepotrzebnie są przeciągane w czasie. Apeluję do Senatu, by te decyzje był podejmowane jak najszybciej – mówił premier Morawiecki.