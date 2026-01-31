Polska 2050 wybiera przewodniczącego. Petru: Mamy bezpieczny system

W sobotę działacze Polski 2050 głosują w powtórzonej drugiej turze wyborów przewodniczącego. Poprzednie głosowanie nie powiodło się ze względu na problemy techniczne. O stanowisko walczą minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i minister klimatu Paulina Hennig-Kloska.

– Po tej wtopie został zakupiony nowy system do głosowania – przekazał w rozmowie z Polsat News Ryszard Petru.

Jak dodał, "dzisiaj mamy system, który ma być bezpieczny". – Każdy musi indywidulanie wpisać część swojego numeru PESEL. To daje nam szansę, że ten system się "nie wyłoży" w trakcie głosowania i dzisiaj po 22.00 będzie znać osobę, która będzie przewodniczącą – zaznaczył poseł Polski 2050.

Petru: Nie ma powodu do odejścia z Polski 2050

Głosowanie rozpoczęło się o godz. 16. Ryszard Petru dodał, że kibicuje minister Paulinie Hennig-Klosce. Zaznaczył, iż "mało dojrzałe" jest mówienie o wychodzeniu z partii, jeśli wygra niepopierana przez niego osoba. – Razem tworzyliśmy tę partię i są olbrzymie wyzwania. Bardzo niskie sondaże. Trzeba wrócić do korzeni, realizować program – podkreślił.

Według Petru nie ma powodu, aby ktokolwiek odchodził z Polski 2050, doprowadzając do rozłamu. – Jeśli ktoś nie chce być w koalicji – rozumiem. To jest powód do wyjścia. Natomiast nie wiem, co chce w ten sposób osiągnąć. To osłabienie nie tylko naszej partii, ale całej Koalicji 15 Października i de facto Polski – ocenia założyciel Nowoczesnej.

Reporterka Polsat News Katarzyna Szatyłowicz pytała posła również o jego relacje z Szymonem Hołownią, który publicznie krytykuje sytuację w Polsce 2050. – Wydaje mi się, że dużo u niego było emocji ostatnio. Zakładam, że znikną za kilka dni – odparł Petru.

Petru został również zapytany o scenariusz, w którym partyjne wybory wygrywa Pełczyńska-Nałęcz i to, jak w takiej sytuacji mogą wyglądać relacje Polski 2050 z Donaldem Tuskiem? – Współpraca z premierem jest ważna. Nie zawsze trzeba się z premierem zgadzać. Trzeba się z nim dogadywać. Inaczej będziemy nieskuteczni w rządzie i to niestety spowodowało spadek naszych sondaży – podkreśla.

