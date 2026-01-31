Kryzys w Polsce 2050 doprowadzi do upadku koalicji? "Sygnał ostrzegawczy"

W najnowszym sondażu SW Research na zlecenie Onetu zadano Polakom pytanie: "Czy pani/pana zdaniem kryzys w Polsce 2050 może doprowadzić do rozpadu koalicji 15 października jeszcze przed końcem kadencji Sejmu w 2027 roku?". Serwis stwierdził, że wyniki tego badania stanowią "sygnał ostrzegawczy dla Donalda Tuska".

36,3 proc. respondentów uważa, że kryzys w Polsce 2050 może doprowadzić do upadku koalicji rządowej. Przeciwnego zdania jest 27 proc. ankietowanych. Co ciekawe, największą grupę tworzą osoby, które nie wskazały jednoznacznej odpowiedzi. Zdania w tej sprawie nie ma aż 36,7 proc. uczestników badania.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 28 stycznia 2026 r. metodą wywiadów on-line (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Koalicja Tuska się rozpadnie?

W najnowszym wideokomentarzu Rafał Ziemkiewicz, publicysta "Do Rzeczy", ocenił, że jest szansa na rozpad koalicji rządzącej. – Projekt się wykrzaczył. Trzecia Droga okazała się kolejną wersją Platformy Obywatelskiej. Do tej pory to były rzeczy śmieszne. Aż do momentu, w którym Szymon Hołownia wystąpił publicznie i powiedział, że jeśli nie będzie ponownego wyboru władz Polski 2050, to on odchodzi z partii oraz dodał, że zabierze ze sobą co najmniej 15 posłów i stworzy nowy klub parlamentarny. Jeżeli Hołownia wyciągnąłby 15 posłów, to większość rządowa zawiśnie na głosach Szymona Hołowni – tłumaczył.

– To nie jest łatwe do moralnego zaatakowania, bo każdy z tych posłów może powiedzieć, że ludzie, którzy głosowali na Trzecią Drogę, to w większości głosowali na Hołownię, bo nikogo innego nie znali. Każdy z nich ma prawo powiedzieć, że nikogo nie zdradza odchodząc z Hołownią, bo podąża za patronem politycznym. Ta lojalność może sprawić, że ta koalicja rządowa się rozpadnie – mówił Ziemkiewicz.

Druga tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050 zostanie powtórzona w sobotę między godz. 16:00 a 22:00. O stanowisko ubiegają się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz lub Paulina Hennig-Kloska. By uniknąć kolejnych "błędów technicznych", głosy będą oddawane przez inny system informatyczny. Uprawnionych do głosowania jest ponad 800 działaczy z całej Polski.

