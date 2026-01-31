Ujawniono szokujące informacje o Hołowni. "Był na silnych lekach"

W sobotę między godz. 16:00 a 22:00 odbędzie się powtórzona druga tura wyborów na przewodniczącą Polski 2050, w której zmierzą się: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – minister funduszy i polityki regionalnej oraz Paulina Hennig-Kloska – minister klimatu i środowiska. Poprzednio drugą turę wyborów unieważniono.

Kandydaci, którzy nie weszli do drugiej tury (Ryszard Petru, Rafał Kasprzyk i Joanna Mucha), oświadczyli, że w drugiej turze popierają Paulinę Hennig-Kloskę.

Na ponowny start na przewodniczącego Polski 2050 nie zdecydował się Szymon Hołownia, który jednak rozważa odejście z ugrupowania.

Hołownia opuści Polskę 2050? "Jest z nim 13 posłów"

Dorota Gawryluk na antenie Polsat News ujawniła, że z Szymonem Hołownią jest 13 posłów, a – jak mówiła – „dwie panie się wahają co robić”. – Te 13 osób wystarczy, żeby odgrywać bardzo ważną rolę dzisiaj w polityce, dlatego że bez tych 13 nie ma większości – dodała.

Były marszałek Sejmu przeżył głęboki kryzys zdrowotny?

Dziennikarka ujawniła, że z jej informacji wynika, iż „sekwencja zdarzeń wyglądała następująco: we wrześniu 2025 roku Szymon Hołownia przeżywał bardzo głęboki kryzys zdrowotny, na tyle głęboki, że był na silnych lekach i rzeczywiście potrzebował mocnej pomocy”.

Wówczas blisko Szymona Hołowni miały pojawić się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska. – Powiedziały do Szymona w ten sposób: „słuchaj, odpocznij, my się zajmiemy partią, zrobimy tak, że będzie dobrze. Ty się już nie wtrącaj, poszukaj może gdzieś pracy, która da ci jakieś wytchnienie”. I on uwierzył, że rzeczywiście wszystko będzie dobrze. Poczuł się potem oszukany i próbował wejść i uratować to, co zostało i stąd jego wahania – dodała.

Zdaniem dziennikarki to „były konkretne działania pań”, ale „na pewno nie wpadły na to same”.

Oceniła ponadto, że plotki dotyczące tego, że Szymon Hołownia mógłby zostać premierem, dogadując się z PiS i zabierając z Polski 2050 13 posłów, to scenariusz mało prawdopodobny. – Wydaje mi się, że nie, dlatego że dla Szymona Hołowni tworzenie koalicji z PiS-em, takim, jakim on jest teraz, to byłby gwóźdź do trumny, bo PiS to grupa rekonstrukcyjna, bo PiS się nie zmienił, jeśli chodzi o twarze. To kto chciałby z takim PiS-em budować koalicję? – stwierdziła.

