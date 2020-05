"One Man Show". Była szefowa kampanii prezydenta krytykuje jego konwencję

– Dzisiaj Polska i świat muszą mierzyć się z wielkim wyzwaniem – mówił, rozpoczynając konwencję prezydenta prowadzący spotkanie Rafał Bochenek. Internetową konwencję Andrzeja Dudy można było oglądać na profilach w mediach społecznościowych. – Kiedy patrzę co się zdarzyło przez te pięć lat, to łza mi się w oku kręci. Przez ostatnie pięć lat zdarzyło się wiele dobrego. Spełniły się marzenia zwykłych ludzi, o których słyszałem podczas spotkań z mieszkańcami Polski. Obawy wielu ludzi zniknęły – mówił prezydent, rozpoczynając swoje wystąpienie.

"Dzisiejsza Konwencja Programowa to niewykorzystana szansa PAD. Statyczne ponad godzinne One Man Show. Trudno utrzymać uwagę przy tak długim monologu bez przerw, bez klipów, z niekorzystnym oświetleniem. Non sit diu prudenter" – napisała na Twitterze Jolanta Turczynowicz-Kieryłło.

Pod jej postem pojawiła się lawina komentarzy. Większość internautów nie mogło uwierzyć, że była szefowa kampanii prezydenta napisała coś takiego.

"Nikt nie jest równie krytyczny niż odtrącona kobieta. Najzabawniejsze jest jednak to, że podnosi je była szefowa kampanii prezydenckiej, która początek tejże kampanii totalnie spieprzyła robiąc pod siebie One WoMan Show" – napisał dziennikarz "Do Rzeczy" Wojciech Wybranowski.

"Była szefowa kampanii prezydenta Andrzeja Dudy. Tak proszę Państwa, polska polityka przypomina dzisiaj kręcony na żywo bez scenariusza reality show" – stwierdził Marcin Makowski.

"Nie odnoszę się do meritum, bo nie oglądałem konwencji, mam inne zajęcia, ale wydaje mi się, że tu powstaje pytanie: Czyj to był pomysł żeby Pani Mecenas była szefową kampanii?" – skomentował z kolei redaktor naczelny Tysol.pl Cezary Krysztopa.