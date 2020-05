Święto biało-czerwonej

Dzień Flagi RP to jedno z najmłodszych świąt państwowych w Polsce. Ustanowiono je na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r. Nieprzypadkowo to ważne święto obchodzimy właśnie 2 maja. Tego dnia w 1945 roku żołnierze 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili polską flagę na Kolumnie Zwycięstwa (Siegessäule) w Berlinie. W czasach PRL tego dnia władze nakazywały polskie flagi zdejmować, tak aby nie były one widoczne w zniesione wtedy Święto Konstytucji 3 Maja. 2 maja obchodzone jest też święto Polonii i Polaków poza granicami kraju.

Po raz pierwszy prawnie kwestie polskiej flagi uregulowano 7 lutego 1831 r. w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego. To wówczas zawarto kompromis między barwą białą nadaną przez Augusta II Mocnego a biało-czerwono-szafirową (barwami konfederacji barskiej). Biało-czerwone barwy są odwzorowaniem kolorów herbu Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel pochodzi od białego orła na czerwonym tle, oficjalnego symbolu polskiego państwa, a także od bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy.

Barwy flagi są odwzorowaniem kolorystyki godła państwowego – orła białego na czerwonym tle. Górny pas polskiej flagi reprezentuje białego orła, a dolny czerwone pole tarczy herbu. W heraldyce biel reprezentuje czystość i szlachetność, zaś czerwień odwagę, waleczność i poświęcenie. Od XIX w. wielokrotnie zmieniały się odcienie biało-czerwonej. Zgodnie z ustawą o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej z sierpnia 1919 r., a także z ustawą z 1980 r. flaga Polski to prostokąt o proporcjach boków 5:8. Flaga podzielona jest na dwa poziome pasy o tej samej szerokości: biały górny i dolny czerwony.

Flagę na balkonie, w oknie lub na swoim domu może wywiesić każdy, byle z należnym jej szacunkiem i zgodnie z przyjętymi zasadami. Na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne jedynie na barwach narodowych. Różnią się one od flagi państwowej tym, że nie mają określonych proporcji. Mogą być dowolnej długości i szerokości. Trzeba jednak pamiętać, że szerokość obu pasów musi być równa. Eksponowana publicznie musi być czysta, mieć czytelne barwy. Flaga nigdy nie może dotykać podłogi czy ziemi.

Podczas marszów flaga państwowa RP jest niesiona przed rzędem innych flag. Może być niesiona również z innymi flagami w jednym rzędzie. W przypadku rzędu trzech lub pięciu flag, zajmuje miejsce środkowe, w rzędzie czterech flag jest po lewej stronie dla patrzących na czoło pochodu, a w rzędzie sześciu flag dwie flagi państwowe RP zajmują skrajne miejsca po stronie lewej i po prawej. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.

