Izolacja to samobójstwo gospodarcze

Maciej Pieczyński: „Koronawirus stworzył nową jakość w historii gospodarki. Nigdy wcześniej rządy nie wprowadziły państwa w stan śpiączki, żeby potem sztucznie utrzymywać jego organy przy życiu, licząc, że jak już znajdą lekarstwo, stopniowo przywrócą państwo do życia” – stwierdził pan w jednym ze swoich komentarzy.



Tomasz Wróblewski: Do tej pory funkcje gospodarcze państwa były wyłączane jedynie w czasie wojny. To jednak działo się automatycznie, pod przymusem okoliczności. Natomiast żeby rząd wyłączył gospodarkę z własnej, nieprzymuszonej woli, to już sytuacja bez precedensu. Jeszcze do niedawna zamach na własne życie był domeną pojedynczych jednostek. Ewentualnie mówiło się o samobójstwie politycznym. Samobójstwo ekonomiczne to jednak zupełnie nowa jakość.