Andrzej Duda drwi z doniesień Onetu. "Klamka zapadła"

Portal Onet poinformował w poniedziałek, że obóz władzy chce jego dymisji i rozpisania nowych wyborów prezydenckich w dowolnym terminie do do połowy lipca. Ubiegający się o reelekcję prezydent oczywiście wystartowałby w takich wyborach.

Dziennikarz Onetu Andrzej Stankiewicz podkreśla, że "to najbardziej skrajne rozwiązanie, które jest dziś rozważane przez liderów PiS, by doprowadzić do wyborów prezydenckich na ich warunkach". Serwis miał potwierdzić te informacje w trzech niezależnych źródłach.

Do rewelacji Onetu odniósł się sam zainteresowany, czyli Andrzej Duda. Prezydent zamieścił zaskakujący, zabawny wpis.

"Onet.pl podobno podobno rozważa moją dymisję. W redakcji już głosowali i zdecydowali. Inne redakcje podchodzą do tego z pełną powagą. Klamka zapadła" – stwierdził Duda na Twitterze.

Czytaj także:

Hołownia opublikował szokujące nagranie. "Oddam wszystko..."Czytaj także:

Słynna scenarzystka bezlitosna dla Tuska i Kidawy-Błońskiej. Mocne słowa