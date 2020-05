Córka Kasi Kowalskiej po raz pierwszy od czasu choroby zabrała głos. Wzruszające słowa

Pod koniec marca Kasia Kowalska w dramatycznym nagraniu poinformowała, że otrzymała telefon z jednego z londyńskich szpitali. Zapytano ją wówczas czy zgadza się na intubację córki, czyli umieszczenie rurki w tchawicy w celu udrożnienia dróg oddechowych. Artystka na nagraniu nie podała przyczyny hospitalizacji córki, ale z jej słów i apelu wynikało, że jest zakażona koronawirusem.

Córka piosenkarki przez długi czas była w śpiączce farmakologicznej. Po tygodniach drżenia o życie córki Kasia Kowalska przekazała w końcu dobre informacje. "Pierwszy raz od 3 tygodni poczułam ulgę. Ola pomału wraca do zdrowia. Dziękuję wszystkim, którzy nam pomagali. Dziękuję za wsparcie. To był ciężki czas, ale wierzymy, że najgorsze za nami” – napisała na Instagramie.

2 maja Aleksandra Kowalska obchodziła swoje 23. urodziny. W tym dniu po raz pierwszy od dawna zamieściła wpis w mediach społecznościowych. Podziękowała w nim za okazane w trudnym dla niej czasie wsparcie.

"Bardzo kocham Was wszystkich. Dziękuję za wszystkie życzenia i miłe słowa, które zawsze wywoływały uśmiech na mojej twarzy w tym trudnym czasie. Wsparcie i miłość, które otrzymałam, są wspaniałe i ogrzewają moje serce, nawet nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję i kocham Was wszystkich" – napisała na swoim InstaStory.

