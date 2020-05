"Fejkowe media znów w natarciu". Sasin odpowiada na rewelacje "Rzeczpospolitej"

"Rz" przekonywała, że w majowy weekend w siedzibie PiS doszło do awantury, której powodem był wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych minister Jacek Sasin. Powodem kłótni o wicepremiera był stan przygotowań do wyborów prezydenckich – informuje "Rz". – Kaczyński się wściekł, że to tak wygląda, że to nie jest przygotowane. A odpowiada za to Sasin. Miała być natychmiastowa dymisja, ale za szefem aktywów państwowych wstawił się premier Morawiecki. Tłumaczył, że wywoływanie kolejnego konfliktu politycznego, kiedy mamy już gospodarczy, nie jest dobre – mówi informator gazety, cytowany w dzisiejszej "Rzeczpospolitej".

Do tych doniesień odniósł się sam wicepremier, który nie krył rozbawienia doniesieniami dziennikarzy.

"Fejkowe media znów w natarciu. Wczoraj wieszczono dymisję Prezydenta @AndrzejDuda, a dziś @rzeczpospolita dymisjonuje mnie. Ciekawe kto jutro? #FakeNews" – napisał polityk na Twitterze.

Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski drwił, że kolejny "news" będzie dotyczył papieża Franciszka.

Onet pisze o dymisji prezydenta

Jacek Sasin w swoim wpisie odniósł się do wczorajszych doniesień Onetu, którego dziennikarze przekonywali, że obóz władzy chce dymisji Andrzeja Dudy i rozpisania nowych wyborów prezydenckich w dowolnym terminie do połowy lipca. Ubiegający się o reelekcję prezydent oczywiście wystartowałby w takich wyborach.

Do rewelacji Onetu odniósł się sam Andrzej Duda. Prezydent zamieścił zaskakujący, zabawny wpis. "Onet.pl podobno podobno rozważa moją dymisję. W redakcji już głosowali i zdecydowali. Inne redakcje podchodzą do tego z pełną powagą. Klamka zapadła" – stwierdził Duda na Twitterze.

