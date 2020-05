Badanie: Polacy w czołówce narodów najbardziej odczuwających izolację wywołaną koronawirusem

Pilna narada na Nowogrodzkiej. Rozmowa "ostatniej szansy" Kaczyńskiego z Gowinem

Tuż przed południem we wtorek do siedziby PiS przyjechał Jarosław Gowin - informuje "Fakt". Z ustaleń tabloidu, na Nowogrodzkiej miało dojść do rozmowy w cztery oczy byłego już wicepremiera z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.