"Nikt nie ulegnie kłusownictwu PiS". Jasne stanowisko Koalicji Polskiej

– Dzisiaj trwa kłusowanie, żeby dla głupich pomysłów, nieroztropnych rządów, władzy, niemożliwego do przygotowania w rzetelny sposób głosowania korespondencyjnego, pozyskać posłów różnych klubów parlamentarnych. W tym kłusownictwie, w tym kłusowaniu nie znają umiaru. Pokazują jak bardzo zależy im tylko na władzy w czystej postaci, a nie na pomyślności i bezpieczeństwie obywateli. Kłusują we wszystkich klubach po to, żeby utrwalać swoją władzę – mówił podczas konferencji prasowej szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Jesteśmy tutaj wspólnie z Pawłem Kukizem, z Markiem Biernackim, Jackiem Protasiewiczem, przedstawicielami wszystkich środowisk politycznych tworzących Koalicję Polską, nikt z naszego klubu nie ulegnie temu kłusowaniu politycznemu. Nikt nie ulegnie, bo stoimy po stronie wartości, przyzwoitości, demokratycznego państwa prawa zapewnił kandydat na prezydenta.

Z kolei lider Kukiz'15 zaapelował do posłów Porozumienia Jarosława Gowina, aby "nie ulegli pokusie". – By pozostali wierni ideom, by pozostali wierni swoim wyborcom, pozostali wierni zasadom państwa demokratycznego – dodał Paweł Kukiz.

