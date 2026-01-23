Polacy odpowiedzieli, czy wesprą WOŚP. Jest sondaż

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tym razem pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". 120 tys. wolontariuszy będzie zbierać pieniądze na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

W ubiegłym roku WOŚP zbierała środki na wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej. Udało się wtedy zgromadzić ponad 289 mln zł. Według danych przekazywanych przez Orkiestrę, do tej pory we wszystkich finałach zebrano łącznie niemal 2,6 mld zł, a do polskich placówek medycznych trafiło blisko 81 tys. urządzeń.

Polacy zamierzają wesprzeć WOŚP? Sondaż

Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" pokazuje, że większość Polaków planuje wesprzeć tegoroczną zbiórkę organizowaną przez Jerzego Owsiaka. 60 proc. ankietowanych deklaruje, że wpłaci na WOŚP. Niespełna jedna trzecia respondentów (29 proc.) twierdzi, że tego nie zrobi. Natomiast co dziesiąty uczestnik badania (11 proc.) nie ma zdania lub nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 31 grudnia 2025 r. – 1 stycznia 2026 r. na próbie 1002 badanych.

Co Tusk wystawił na aukcję WOŚP?

W związku z finałem WOŚP w przestrzeni publicznej pojawiają się coraz bardziej zaskakujące licytacje. Na profilu Ministerstwa Sprawiedliwości na platformie X opublikowano nietypową grafikę. Dowiadujemy się z niej, że można wylicytować spotkanie w areszcie śledczym z wiceminister Marią Ejchart.

W akcję włączył się też Donald Tusk. Premier wystawił na licytację złote korki piłkarskie i spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Aktorka i piosenkarka Julia Wieniawa wystawiła na aukcję WOŚP "nocowankę". W mediach społecznościowych, w żartobliwy sposób, przedstawiła jej zasady – m.in. wspólny posiłek i ćwiczenia. Później doprecyzowała, że spotkanie nie odbędzie się w jej domu, ale w luksusowym apartamencie poza miastem.

