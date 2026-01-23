Jeden z największych banków w Polsce zmienia nazwę. Co to oznacza dla klientów?

Pod koniec ubiegłego roku media poinformowały, że zmiana marki Santander Bank Polska na Erste Bank Polska rozpocznie się w drugim kwartale 2026 r. Aby proces mógł się rozpocząć, konieczna była zgoda akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na 22 stycznia.

W czwartek właściciele Santander Bank Polska zdecydowali większością głosów o zmianie nazwy na Erste Bank Polska. Koncern zapowiedział kampanię informacyjną i wizerunkową. W najnowszym komunikacie poinformowano również, że akcjonariusze powołali nowych członków do Rady Nadzorczej.

Marka Santander zniknie z rynku. Co to oznacza dla klientów?

"Zaplanowaliśmy proces zmiany marki dla całej Grupy Kapitałowej, aby zaznaczyć swoją przynależność do austriackiej Grupy Erste, czołowej instytucji bankowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Po zatwierdzeniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nowa nazwa zostanie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Polsce" – czytamy. Grupa Erste jest głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska S.A. od 9 stycznia br.

Zaznaczono, że zmiana nazwy i logo nie wiąże się dla klientów z dodatkowymi działaniami. Nie zmienią się numery rachunków bankowych, terminy ważności kart i numery PIN, a także numery infolinii. Co ważne, wszystkie zawarte umowy pozostają w mocy. Strona internetowa, adresy logowania do bankowości internetowej, usług inwestycyjnych, maklerskich i innych nie zmienią się do czasu rejestracji nowej nazwy.

Akcjonariusze powołali do Rady Nadzorczej nowych członków, którymi są: Peter Bosek – przewodniczący, Alexandra Habeler-Drabek, Stefan Dörfler oraz Maurizio Poletto.

Jeden z największych banków w Polsce ma nowego właściciela

Według danych z czerwca 2025 r., Santander Bank Polska był trzecim co do wielkości bankiem w Polsce z liczbą klientów wynoszącą prawie 5,5 mln.

Grupa Erste to jedna z najbardziej znanych w Europie marek finansowych. Obsługuje ponad 23 mln klientów. Jest w czołowej trójce instytucji finansowych na większości z ośmiu swoich kluczowych rynków w Europie. Oprócz bankowości detalicznej Erste utrzymuje silną pozycję w obszarach bankowości komercyjnej i rynków kapitałowych. Grupa współpracuje z blisko milionem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

