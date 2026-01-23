Komisja śledcza donosi do prokuratury na byłych szefów służb specjalnych

"Komisja ds. Pegasusa złożyła kolejne zawiadomienia do Prokuratury Krajowej na byłych Szefów służb SKW i ABW w związku z niedopełnieniem obowiązków/przekroczeniem uprawnień poprzez dopuszczenie do użytkowania narzędzia do kontroli operacyjnej bez wymaganych akredytacji" – przekazała w piątek za pośrednictwem platformy X Magdalena Sroka, poseł klubu PSL, przewodnicząca sejmowej komisji.

Polityk odniosła się też do całej sprawy na konferencji prasowej w Sejmie. – Komisja podjęła uchwałę o złożeniu zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego szefa SKW pana Materkę oraz przez byłego szefa ABW pana Pogonowskiego. Wobec byłych szefów służb składamy zawiadomienie o przekroczeniu swoich uprawnień w niedopełnieniu obowiązków w związku z tym, iż dopuścili do tego, że zarówno w SKW, jak i ABW wykorzystywano system, który nie był systemem, którego rękojmię dawałoby państwo – stwierdziła Sroka.

– Rękojmia w postaci akredytacji jest podstawą przy wykorzystywaniu takich systemów. Panowie dopuścili do tego, że informacje, które były pozyskiwane przy wykorzystaniu systemu Pegasus, mogły trafiać do służb obcego państwa. Zarzucamy w tym przypadku obydwu panom przestępstwa z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego oraz art. 265 par. 2 Kodeksu karnego – tłumaczyła.

Komisja śledcza ds. Pegasusa

17 stycznia 2024 r. Sejm powołał komisję śledczą ds. Pegasusa, która miała zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję w czasach rządów PiS.

Przez dwa lata komisja przesłuchała kilkudziesięciu świadków, w tym dawnych członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, funkcjonariuszy służb oraz przedstawicieli prokuratury. Wysłała również zawiadomienia do prokuratury dotyczące m.in. byłego ministra sprawiedliwości i byłego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, a także byłego wiceszefa MS Michała Wosia.

We wrześniu 2024 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa jest niezgodna z konstytucją.

