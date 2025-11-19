Poseł KO na komisji ds. Pegasusa: My nie rozumiemy, o co my pytamy

W środę politycy PiS publikują w sieci fragment posiedzenia sejmowej komisji nazywanej potocznie komisją Pegasusa, w którym nieprzyjemną "wpadkę" zaliczyła poseł klubu Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska. Parlamentarzystka przy włączonym mikrofonie dała przewodniczącej komisji do zrozumienia, że nie wszystko idzie tak, jak powinno.

Kluzik-Rostkowska: My nie rozumiemy, o co my pytamy

W rzeczonym fragmencie widzimy, jak pytania osobie przesłuchiwanej zadaje parlamentarzysta KO Witold Zembaczyński. W pewnym momencie siedząca obok niego Kluzik-Rostkowska zwraca się do członka komisji zajmującego miejsce po jej lewej stronie – prawdopodobnie Magdaleny Sroki z uwagą "ja już tego nie chcę, my nie rozumiemy o co my pytamy". Poseł powiedziała to cicho, ale jak się okazało nie na tyle, by nie wychwyciły tego mikrofony.

Nagranie udostępnił m.in. poseł Dariusz Matecki. Polityk przypomniał jednocześnie, że w ocenie PiS komisja działa bez podstawy prawnej. Politycy PiS wskazują bowiem, że Trybunał Konstytucyjny orzekł, że "zakres działania sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa jest niezgodny z konstytucją".

Komisja ds. Pegasusa

Komisja przesłuchała wiele osób, w tym czołowych polityków PiS, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim, Beatą Szydło, Mariuszem Kamińskim i Zbigniewem Ziobro, który jest obecnie ścigany przez prokuraturę.

Komisja bada legalność, prawidłowość oraz celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2023 roku.

Pierwotny skład komisji to: Marcin Bosacki, Joanna Kluzik-Rostkowska i Witold Zembaczyński z klubu Koalicji Obywatelskiej, Mariusz Gosek, Marcin Przydacz, Jacek Ozdoba i Sebastian Łukaszewicz z PiS, Magdalena Sroka i Paweł Śliz z PSL-Trzeciej Drogi, Tomasz Trela z Lewicy oraz Przemysław Wipler z Konfederacji. W trakcie prac skład zmieniał się, ponieważ część posłów objęła mandaty w europarlamencie.

