Więcej pieniędzy dla samorządów. Wiadomo, na co zostaną przekazane

– Budżet Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na 2026 r. wyniesie 1,235 mld zł, a wszystkie złożone wnioski otrzymają finansowanie. Już w najbliższych dniach dodatkowe środki trafią do wojewodów, którzy przekażą je samorządom – powiedział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, cytowany w komunikacie.

Zainteresowanie samorządów uruchamianiem nowych linii komunikacyjnych z rządowym wsparciem stale rośnie. W naborze na 2026 r. samorządy zgłosiły potrzeby wyższe od podstawowej ilości środków łącznie o ponad 257 mln zł. W przypadku 12 województw przyznana pierwotnie kwota okazała się niewystarczająca do objęcia dopłatą wszystkich wniosków złożonych przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego, podał także resort.

Wsparcie dla samorządów

Podobnie jak w roku ubiegłym ministerstwo podjęło pilne działania w celu zapewnienia środków w wysokości, która w pełni odpowiadałaby na zapotrzebowanie. 14 stycznia 2026 r. uzyskano zgodę Ministra Finansów i Gospodarki na zwiększeniu budżetu FRPA, a 21 stycznia 2026 r. zmianę planu finansowego funduszu pozytywnie zaopiniowała sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Zapewni to finansowanie wszystkich wniosków złożonych przez organizatorów w naborze do wojewodów na 2026 r..

"Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej to instrument wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego. Dzięki dofinansowaniu z FRPA wspieramy samorządy w realizacji zadań własnych dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. FRPA jest państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu" – przypomniano w materiale.

W naborze wniosków na 2025 r. dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej objęto 8269 linii komunikacyjnych.

