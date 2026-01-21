Wykolejenie pociągu pod Krakowem. Policja podała przyczynę

We wtorek po godz. 21:00 doszło do wykolejenia dwóch wagonów pociągu Polregio na trasie Miechów – Słomniki w wojewódzkie małopolskim. Miejsce, w którym doszło do zdarzenia, to fragment linii kolejowej Warszawa – Kielce – Kraków.

Na pokładzie znajdowało się około 20 osób. Nikomu nic się nie stało. Ruch pociągów został wstrzymany. Składy dalekobieżne skierowano na trasy objazdowe. Polregio uruchomiło autobusy, aby umożliwić kontynuację podróży pasażerom.

"W związku z wykolejeniem się dwóch wagonów składu osobowego relacji Kielce – Kraków, do którego doszło w powiecie krakowskim, na miejscu pracują policjanci, Straż Ochrony Kolei i straż pożarna. O zdarzeniu powiadomiona została Prokuratura Rejonowa w Miechowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikt nie został poszkodowany" – podała Małopolska Policja.

Głos w sprawie zabrał również minister infrastruktury Dariusz Klimczak. "Według informacji przekazanych przez Polskie Linie Kolejowe S.A., po godz. 21:00 na szlaku Miechów – Słomniki (linia kolejowa Warszawa – Kraków) doszło do wykolejenia części składu pociągu Polregio. Na składzie pociągu było około 20 osób, nikomu nic się nie stało. Wprowadzone zostały zmiany w komunikacji, pociągi dalekobieżne kierowane są zmienionymi trasami. PR wprowadzają zastępczą komunikację autobusową. Powiadomione zostały odpowiednie służby w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia" – napisał.

Wykolejenie pociągu. Policja wskazała przyczynę

W środę rano na profilu Małopolskiej Policji na portalu X pojawił się nowy komunikat. "Informujemy, że komisja kolejowa wykonując czynności na miejscu zdarzenia orzekła brak ingerencji zewnętrznej. Nastąpiło naturalne wyłupanie szyny z powodu działania niskiej temperatury. Na miejsce ściągnięty został sprzęt naprawczy PKP, który będzie przywracał funkcjonalność torów" – przekazano.

