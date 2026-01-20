Wykolejenie pociągu w Małopolsce. Trwa wyjaśnianie przyczyny

Miejsce w którym doszło do zdarzenia, czyli odcinek Miechów – Słomniki, to fragment szlaku kolejowego prowadzącego z Kielc do Krakowa.
Miechów – Słomniki. Wykolejony pociąg
W rozmowie z portalem Interia Karol Jakubowski z PKP PLK potwierdził, że wykolejeniu uległ skład Polregio. Jak przekazał, w pociągu znajdowało się 20 osób. Nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Wprowadzono zmiany w komunikacji. Konkretnie – dla pociągów dalekobieżnych trasy objazdowe, a Polregio będą wprowadzały zastępczą komunikację autobusową.
Jak nadmienił Jakubowski, na razie jest zdecydowanie za wcześnie, by mówić o przyczynach zdarzenia. – Skupiamy się na działaniach, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pasażerów – wskazał przedstawiciel PKP PLK.
Na Portalu Pasażera czytamy o "wypadku powodującym przerwę w ruchu pociągów" w miejscowości Smroków. "Wstrzymany ruch pociągów. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Pociągi przewoźnika PKP Intercity kierowane drogą okrężną. Przepraszamy za utrudnienia" – brzmi komunikat.
twitterCzytaj też:
Dywersja na kolei. Jest europejski nakaz aresztowania wobec UkraińcaCzytaj też:
Dywersja na kolei. Ukraińcy poszukiwani listem gończymCzytaj też:
Dywersja na kolei. Kolejna osoba usłyszała zarzuty
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.