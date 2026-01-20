Wykolejenie pociągu w Małopolsce. Trwa wyjaśnianie przyczyny

Miejsce w którym doszło do zdarzenia, czyli odcinek Miechów – Słomniki, to fragment szlaku kolejowego prowadzącego z Kielc do Krakowa.

Miechów – Słomniki. Wykolejony pociąg

W rozmowie z portalem Interia Karol Jakubowski z PKP PLK potwierdził, że wykolejeniu uległ skład Polregio. Jak przekazał, w pociągu znajdowało się 20 osób. Nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Wprowadzono zmiany w komunikacji. Konkretnie – dla pociągów dalekobieżnych trasy objazdowe, a Polregio będą wprowadzały zastępczą komunikację autobusową.

Jak nadmienił Jakubowski, na razie jest zdecydowanie za wcześnie, by mówić o przyczynach zdarzenia. – Skupiamy się na działaniach, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pasażerów – wskazał przedstawiciel PKP PLK.

Na Portalu Pasażera czytamy o "wypadku powodującym przerwę w ruchu pociągów" w miejscowości Smroków. "Wstrzymany ruch pociągów. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Pociągi przewoźnika PKP Intercity kierowane drogą okrężną. Przepraszamy za utrudnienia" – brzmi komunikat.

