Dywersja na kolei. Kolejna osoba usłyszała zarzuty

W ramach śledztwa dotyczącego aktów dywersji na infrastrukturę kolejową prokuratorzy z Mazowieckiego Wydziału Prokuratury Krajowej, wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji (zarząd w Radomiu), ustalili, że obywatel Ukrainy Volodymyr B. pomagał bezpośrednim sprawcom aktów dywersji na torach kolejowych w miejscowościach Mika (woj. mazowieckie) i Gołąb (woj. lubuskie).

Ukrainiec został zatrzymany przez agentów CBŚP w dniu 20 listopada 2025 r. – podała w poniedziałek 24 listopada Prokuratura Krajowa.

Dywersja na kolei. Zarzuty i areszt dla trzeciej osoby

"W dniu 22 listopada 2025 r. prokurator Mazowieckiego Wydziału Prokuratury Krajowej przedstawił Volodymyrowi B. zarzut pomocnictwa Oleksandrowi K. oraz Yevheniiowi I. w dokonaniu aktów dywersji z 15-16 listopada 2025 r. w miejscowościach Mika i Gołąb, działającym na rzecz rosyjskiego wywiadu" – czytamy w komunikacie PK.

Jak wyjaśniono, pomocnictwo polegało na logistycznym ułatwieniu sprawcom przygotowania oraz przeprowadzenia ataków na linii kolejowej nr 7. Z materiału dowodowego wynika, że Volodymyr B. we wrześniu 2025 r. zawiózł Yevheniia I. w rejon planowanych działań dywersyjnych (linia kolejowa nr 7 w okolicach miejscowości Mika i Gołąb), umożliwiając mu rozpoznanie terenu oraz wybór miejsca podłożenia materiałów wybuchowych, a także umieszczenia urządzenia rejestrującego obraz i instalacji metalowego elementu na szynach.

Po przedstawieniu zarzutów prokurator przesłuchał Volodymyra B. w charakterze podejrzanego. Prokuratura nie informuje o jego postawie procesowej. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obywatela Ukrainy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

"Śledztwo jest kontynuowane. Prowadzone są intensywne czynności zmierzające do ustalenia wszystkich innych osób, które w jakiejkolwiek formie brały udział w zleceniu, planowaniu, organizacji lub wykonaniu powyższych ataków dywersyjnych" – zapewnił rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Postępowanie prowadzi specjalny zespół powołany przez prokuratora generalnego, w skład którego wchodzą prokuratorzy z Mazowieckiego Wydziału Prokuratury Krajowej oraz funkcjonariusze ABW i CBŚP.

