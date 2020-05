"Rz": Sędziowie rezygnują z zasiadania w komisjach wyborczych

Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy "Rzeczpospolitej" wynika, że część sędziów jako powód rezygnacji podała epidemię, zaś dla innych rezygnacja miała być manifestem politycznym.

Rozmówca gazety zwraca uwagę, że jeżeli liczba członków komisji spadnie poniżej pięciu, ta nie będzie mogła działać i np. przekazać protokołów z wyborów Państwowej Komisji Wyborczej. – Ważniejsze jest jednak to, że braki kadrowe do powód do składania protestów wyborczych – dodaje.

Na miejsce 61 sędziów, którzy zrezygnowali z zasiadania w okręgowych komisjach wyborczych już znalazło się 39 nowych sędziów. Za uzupełnienie liczby sędziów odpowiedzialne jest Ministerstwo Sprawiedliwości.