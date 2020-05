Rząd pospieszył się z luzowaniem obostrzeń? Szumowski: Mam obawy...

Przypomnijmy, że od 4 maja otwarte zostały galerie handlowe. To efekt stopniowego luzowania obostrzeń, które wdrożono w związku z epidemią COVID-19. W ramach kolejnego etapu znoszenia restrykcji otwarto także miejsca noclegowe i hotele, instytucje kultury, a od 6 maja samorządu mogą zdecydować o otwarciu żłobków i przedszkoli.

O wątpliwości związane z otwarciem galerii handlowych pytany był dzisiaj Łukasz Szumowski. Minister Zdrowia gościł w internetowym programie Wirtualnej Polski.

– Czy nie ma pan takiego poczucia, że za tydzień po otwarciu galerii będziemy mieli ten wzrost zakażeń jeszcze większy? – padło pytanie dziennikarza. W odpowiedzi Szumowski przyznał, że jest możliwe.

– Mam obawy, że po ostatnim etapie odmrażania gospodarki liczba zachorowań wzrośnie – wskazał minister zdrowia. – Z tego powodu chcemy, by między decyzją o jednym ruchu, a kolejnym ruchu minęło co najmniej dwa tygodnie – podkreślił Szumowski, odnosząc się do poszczególnych etapów luzowania obostrzeń.

– Pamiętajmy, że "tańczymy na brzytwie". Z jednej strony zapaść i kryzys gospodarczy, a z drugiej ryzyko epidemiczne. Jedno i drugie jest tragiczne w skutkach – wyjaśniał szef resortu zdrowia.

"Poczucie wiosny i wolności ogarnęło wszystkich"

Minister Szumowski odpowiedział także, co musiałoby się stać, by galerie zostały z powrotem zamknięte, a obostrzenia przywrócone.

– Na pewno musielibyśmy mieć wzrost zakażeń powyżej 3-4 proc. i mniej niż połowę wolnych łóżek oraz respiratorów w szpitalach. To byłby bardzo poważny sygnał. Na razie takich sygnałów nie ma, ale musimy na to bardzo dokładnie patrzeć – podkreślił.

Zdaniem szefa MZ, w polskim społeczeństwie zapanowało "rozprężenie".

– Majówka, chodzenie do galerii handlowych, noszenie maseczki na brodzie - to są niestety sygnały, że takie poczucie wiosny, wolności ogarnęło większość osób. A pamiętajmy, że musimy funkcjonować w tym reżimie, a nie w pełnej wolności, takiej jak była kiedyś – wskazał Szumowski.

Do tej pory w Polsce odnotowano 14 431 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 716 osób.