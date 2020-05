"Zdecydowanie więcej niż pięcioro". Ci posłowie deklarują lojalność względem Gowina

Senat przyjął uchwałę ws. odrzucenia projektu ustawy PiS w całości. Projekt zakłada, że wybory prezydenckie w tym roku odbędą się jedynie w trybie korespondencyjnym. Teraz projekt wraca do Sejmu. Do odrzucenia w Sejmie stanowiska Senatu wymagana jest bezwzględna większość głosów. Obecnie klub PiS liczy 235 posłów, spośród których 18 to posłowie koalicyjnego Porozumienia. Wciąż nie wiadomo, jak potoczą się losy projektu w Sejmie, ponieważ partia Jarosława Gowina jest podzielona. Część polityków PiS mówiła wprost, że jeżeli Porozumienie nie poprze ustawy, będzie to oznaczało koniec współpracy w ramach Zjednoczonej Prawicy.

Poseł Porozumienia i wiceszef klubu PiS Michał Wypij zdradził w Radiu Plus jak zagłosuje w sprawie wyborów korespondencyjnych.

– Nie nastąpiły żadne przesłanki, które pozwoliłyby mi w sposób odpowiedzialny podjąć inną decyzję niż podjąłem przed kilkoma tygodniami, zatem będę głosował na „nie". Kwestia bezpieczeństwa obywateli i autorytet państwa nie pozwalają mi zagłosować za wyborami w maju – podkreślił polityk.

Wypij pytany jak wielu posłów Porozumienia będzie przeciw ustawie, mówi, że będzie ich "wystarczająca ilość". – Zdecydowanie więcej niż pięcioro. Mam nadzieję, że wszyscy, bo wszyscy jesteśmy w Sejmie dlatego, że nasz lider był zdeterminowany żebyśmy znaleźli się na listach. Jesteśmy winni lojalność naszemu prezesowi Jarosławowi Gowinowi – mówił polityk.

W podobnym tonie wypowiada się poseł Porozumienia Magdalena Sroka. "Ucinając spekulacje - zagłosuje zgodnie z rekomendacją Prezesa @Porozumienie__ @Jaroslaw_Gowin. Jest na wielu" – napisała na Twitterze.