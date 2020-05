Żalek: Gowin unika spotkania ze swoimi posłami

Wczoraj wieczorem Senat przyjął uchwałę ws. odrzucenia projektu ustawy Prawa i Sprawiedliwości w całości. Projekt zakłada, że wybory prezydenckie w tym roku odbędą się jedynie w trybie korespondencyjnym. Teraz ustawą ponownie zajmie się Sejm. Jej przyjęcie może zablokować nie tylko opozycja, ale także część posłów Porozumienia z byłym wicepremierem Jarosławem Gowinem na czele. Ten sprzeciw koalicjanta PiS może doprowadzić do rozpadu Zjednoczonej Prawicy a w konsekwencji do przyspieszonych wyborów.

Do sprawy odniósł się dziś w Sejmie jeden z posłów Porozumienia – Jacek Żalek. Polityka zapytano o to, jaka jest jego decyzja ws. kluczowego głosowania. – Konsekwentnie jestem za tym, żeby Polacy mieli możliwość bezpiecznego głosowania – odparł. Jak tłumaczył, w dobie światowej pandemii konieczne jest stworzenie warunków do umożliwienia każdemu obywatelowi skorzystania z prawa do wyboru głowy państwa i wzięcia udziału w każdych innych wyborach. – W parlamencie będziemy próbowali przyjąć tę ustawę, odrzucając sprzeciw Senatu – zapowiedział.

Poseł Żalek jest jednym z tych posłów partii Jarosława Gowina, którzy zamierzają być lojalni wobec koalicjanta w kwestii wyborów korespondencyjnych.

Żalek zarzucił liderowi swojego ugrupowania, że unika spotkania z posłami Porozumienia. – Przykro mi, że Jarosław Gowin nie komunikuje się ze swoimi posłami. Gdybym miał spotkania z Jarosławem Gowinem, który od ponad tygodnia unika spotkania ze swoimi posłami, myślę, że byłbym w stanie go przekonać – powiedział.

Poseł wyraził nadzieję, że do takiego spotkania przed sejmowym głosowaniem dojdzie oraz że były premier, który "hołduje zasadom republikańskim", zechce wysłuchać w tej sprawie posłów swojego ugrupowania i podejmie decyzje w zgodzie z większością tych głosów.