Prezydent powołał sześciu nowych sędziów Sądu Najwyższego

Prezydent Andrzej Duda powołał sześciu nowych sędziów Sądu Najwyższego. Trzech z nich trafi do Izby Dyscyplinarnej, dwóch - do Izby Karnej, a jeden - do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

O nowo powołanych sędziach SN poinformował na swojej stronie internetowej. Jak napisano, postanowieniem prezydenta z 4 maja do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego wyznaczeni zostali: Leszek Bielecki, Jarosław Duś, Mariusz Łodko, Marek Motuk, Jarosław Sobutka oraz Igor Zgoliński. "Uroczystość wręczenia aktów powołania odbyła się 6 maja 2020 r. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie" – poinformowano w krótkim komunikacie.

